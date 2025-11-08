Aforismi
Citazione dal film Così è la vita di Giovanni

[Rivolto a Giacomo che ha lasciato la pistola nel portaoggetti] Ma chi è che ti ha addestrato a te? Topo Gigio?

Dal film

Così è la vita
Giovanni

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Aldo Baglio, detto Bancomat, è detenuto da due anni nel carcere di San Vittore per falsificazione; Giacomo Poretti è un onesto agente di Polizia con velleità da scrittore che convive assieme alla sorella, al cognato e al nipote, mentre Giovanni Storti è un candido inventore di giocattoli.

Un giorno Aldo deve essere scortato in tribunale dalla volante guidata da Giacomo e dal collega Catanìa; quest'ultimo però gli chiede di potersi assentare per un appuntamento: Giacomo si trova di conseguenza solo alla guida della volante che deve...Leggi di più

