Citazione dal film Così è la vita di Giovanni
Giovanni
Così è la vita: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Giovanni e scopri di più sul film:
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Aldo Baglio, detto Bancomat, è detenuto da due anni nel carcere di San Vittore per falsificazione; Giacomo Poretti è un onesto agente di Polizia con velleità da scrittore che convive assieme alla sorella, al cognato e al nipote, mentre Giovanni Storti è un candido inventore di giocattoli.
Un giorno Aldo deve essere scortato in tribunale dalla volante guidata da Giacomo e dal collega Catanìa; quest'ultimo però gli chiede di potersi assentare per un appuntamento: Giacomo si trova di conseguenza solo alla guida della volante che deve...Leggi di più
