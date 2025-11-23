Aforismi
Citazione dal film Nell'anno del Signore di Pasquino

Fatte conto che li rimandassero liberi. Che direbbe 'sto popolo de còre? "Il padrone è buono; ti tira un po' le orecchie quando fai il matto, si capisce... ma, all'ultimo, è come un padre che perdona!" [...] Invece i morti pesano. Morti così, senza delitto, con una burla de processo, pesano più peggio, e, col tempo, diventano la cattiva coscienza del padrone...

Dal film

Nell'anno del Signore
Pasquino

Nell'anno del Signore: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Pasquino (ruolo interpretato da Nino Manfredi) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Roma, 1825: è in corso il pontificato di Leone XII, caratterizzato da una politica reazionaria e intransigente, in cui la repressione di qualsiasi forma di libertà individuale è attuata da uno stato di polizia e dalle trame del subdolo cardinale Agostino Rivarola. Gli ebrei sono costretti a rimanere rinchiusi nel Ghetto e continuamente umiliati da forzati tentativi di conversione; la polizia fa rispettare un rigido coprifuoco; perfino gli osti sono obbligati a servire il vino al di fuori dei cancelli delle osterie, per evitare che...Leggi di più

