Citazione dal film Nell'anno del Signore di Pasquino

Pasquino

Nell'anno del Signore: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Pasquino (ruolo interpretato da Nino Manfredi) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Roma, 1825: è in corso il pontificato di Leone XII, caratterizzato da una politica reazionaria e intransigente, in cui la repressione di qualsiasi forma di libertà individuale è attuata da uno stato di polizia e dalle trame del subdolo cardinale Agostino Rivarola. Gli ebrei sono costretti a rimanere rinchiusi nel Ghetto e continuamente umiliati da forzati tentativi di conversione; la polizia fa rispettare un rigido coprifuoco; perfino gli osti sono obbligati a servire il vino al di fuori dei cancelli delle osterie, per evitare che...Leggi di più

