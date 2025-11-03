Aforismi
Citazione dal film Totò lascia o raddoppia? di Duca della Forcoletta

Sono un minorenne anziano.

Dal film

Totò lascia o raddoppia?
Duca della Forcoletta

Totò lascia o raddoppia?: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il duca Gagliardo della Forcoletta dei Prati di Castel Rotondo è un nobile decaduto che vive tra l'albergo e l'ippodromo: qui, con a fianco il fedele maggiordomo Camillo, sbarca il lunario vendendo informazioni su presunti cavalli vincenti a inesperti scommettitori, tra cui un giorno gli capita il criminale Nick Molise. Un giorno, convocato nello studio di un notaio, scopre di essere padre di una ragazza, Elsa, nata da una sua relazione giovanile (avvenuta a Genova nel 1934 con la maestra Maria Marini). Senza svelare la sua vera...Leggi di più

