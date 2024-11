Dialogo dal film Harry ti presento Sally

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Harry ti presento Sally: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Harry ti presento Sally:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Chicago, 1977, conclusa l'università, Harry Burns e Sally Albright decidono di trasferirsi a New York per iniziare le rispettive carriere lavorative. Messi in contatto da Amanda, ragazza di lui e amica di lei, affrontano insieme il lungo viaggio in auto, durante il quale hanno modo di conoscersi attraverso numerose conversazioni. Harry sostiene la personale teoria che l'amicizia tra uomo e donna non possa esistere, poiché l'uomo desidera sempre e comunque andare a letto con la donna, suscitando la contrarietà di Sally, che rimane poi...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi