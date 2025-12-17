Aforismi
Citazione dal film Il grande Gatsby di Nick Carraway

Jay, non si può ripetere il passato.

Dal film

Il grande Gatsby
Nick Carraway

Il grande Gatsby: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Nick Carraway (ruolo interpretato da Tobey Maguire)

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Nell'inverno 1929, Nick Carraway, un veterano della prima guerra mondiale laureatosi all'università di Yale, si trova in un ospedale psichiatrico per curare la sua dipendenza da alcol. Durante una seduta con il suo medico Walter Perkins, Nick inizia a parlare di quello che egli definisce l'uomo più promettente che avesse mai incontrato, Jay Gatsby. Il medico, notando però la difficoltà di Nick nell'esprimere i suoi pensieri, gli suggerisce di scrivere ciò che sta pensando, dal momento che la scrittura è la sua vera...Leggi di più

