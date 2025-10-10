Aforismi
Citazione dal film La mia Africa

E' una strana sensazione dirsi addio, c'è anche un po' di invidia.

Dal film

La mia Africa

Breve trama del film

[da Wikipedia]
La storia del film si ispira, con alcune varianti, a quella realmente vissuta dalla protagonista, la scrittrice danese Karen Blixen.

La giovane Karen, divorziata dal primo marito, parte per il Kenya per raggiungere e sposare il barone Bror Blixen, con cui intende avviare una fattoria per la produzione di latte. Durante il viaggio conosce Denys Finch Hatton, un cacciatore che vive a stretto contatto con la natura e gli indigeni. Arrivata alla fattoria, scopre con delusione che il marito ha invece avviato una piantagione di caffè,...Leggi di più

