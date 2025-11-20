Aforismi
Citazione dal film Fronte del porto di Terry Malloy

Ma non è questo. È questione di classe! Potevo diventare un campione. Potevo diventare qualcuno, invece di niente, come sono adesso.

[Frase originale: You don't understand! I coulda had class. I coulda been a contender. I could've been somebody, instead of a bum, which is what I am.]

Dal film

Fronte del porto

[Nel 2005 questa frase fu scelta da 1500 addetti ai lavori dell'American Film Institute come la numero 3 tra le 100 migliori citazioni cinematografiche di tutti i tempi tratte da film di produzione USA]

Terry Malloy

Breve trama del film

[da Wikipedia]
È la storia della "redenzione" di Terry Malloy, lavoratore portuale ed ex promettente pugile. Dopo essere stato coinvolto dal fratello Charley nelle attività di un'organizzazione sindacale che con metodi banditeschi gestisce i lavoratori nei porti di New York, egli, dopo una coraggiosa deposizione in tribunale, si porrà alla testa del movimento per la loro emancipazione. Determinanti in questa svolta sono la sua relazione con la giovane studentessa Edie Doyle, sorella di una delle vittime del racket, ed il sacerdote...Leggi di più

