Citazione dal film Coraggio... fatti ammazzare di D'Ambrosia

D'Ambrosia

Coraggio... fatti ammazzare: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]

San Francisco, California, un uomo viene ucciso da una donna, all'interno di una automobile con due colpi di pistola; immediatamente si scopre che l'assassina, Jennifer Spencer, una pittrice di successo, ha iniziato la sua vendetta nei confronti di un gruppo di persone che nell'estate di dieci anni prima ha violentato lei e la sorella minore, rendendola catatonica a causa dello choc subito.



Delle indagini viene incaricato l'Ispettore Harry Callaghan che tuttavia, nello stesso periodo, sta tentando di incriminare un boss mafioso...Leggi di più

