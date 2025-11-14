Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Hugo Cabret di Isabelle

Molto tempo fa ho conosciuto un ragazzo che si chiamava Hugo Cabret e che era alla ricerca di un messaggio segreto, un messaggio che illuminò il suo cammino per tutta la vita.

Dal film

Hugo Cabret
Isabelle

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Hugo Cabret: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Isabelle e scopri di più sul film:

Frasi del film Hugo Cabret Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Martin Scorsese Hugo Cabret su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Hugo Cabret è un orfano dodicenne che vive nascosto in una stazione ferroviaria della Parigi degli Anni Trenta.

Quando gli muore anche lo zio, manutentore degli orologi della stazione, il ragazzo è costretto a rubare ciò che gli serve per sopravvivere. Di suo padre gli è rimasto un robot giocattolo trovato nella soffitta di un museo, dimenticato chissà per quanto tempo e miracolosamente sfuggito all'incendio nel quale l'uomo ha perso la vita.

Tra l'automa da riparare e Hugo sinstaura così un rapporto speciale, una relazione...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Christopher Lee Christopher Lee
Martin Scorsese Martin Scorsese
Ben Kingsley Ben Kingsley
Sacha Baron Cohen Sacha Baron Cohen
Jude Law Jude Law

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Col tempo apprendi l'importanza salvifica di lasciare andare tutto. | Cose, case, paure, persone.

Emin Hersh

Di notte non mi riposo perché devo lottare con il mio cervello. | Di giorno non mi riposo perché devo lottare con il cervello degli altri.

Di notte non mi riposo perché devo lottare con il mio cervello. Di giorno non mi riposo perché devo lottare con il cervello degli altri.

‐ Anonimo ‐

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail