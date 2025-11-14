Citazione dal film Hugo Cabret di Isabelle

Isabelle

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Hugo Cabret: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Isabelle e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Hugo Cabret è un orfano dodicenne che vive nascosto in una stazione ferroviaria della Parigi degli Anni Trenta.



Quando gli muore anche lo zio, manutentore degli orologi della stazione, il ragazzo è costretto a rubare ciò che gli serve per sopravvivere. Di suo padre gli è rimasto un robot giocattolo trovato nella soffitta di un museo, dimenticato chissà per quanto tempo e miracolosamente sfuggito all'incendio nel quale l'uomo ha perso la vita.



Tra l'automa da riparare e Hugo sinstaura così un rapporto speciale, una relazione...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi