Dialogo dal film Rapunzel - L'intreccio della torre

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Rapunzel - L'intreccio della torre: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Rapunzel - L'intreccio della torre:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Tanto tempo fa una goccia di Sole cadde dal cielo e da essa nacque un fiore luminoso dai poteri magici. Il fiore venne trovato da Madre Gothel, una vecchia e malvagia strega medievale, la quale, cantando, scoprì come il fiore avesse la capacità di ringiovanire le persone. Per secoli la malvagia strega Madre Gothel lo custodì gelosamente, mantenendosi giovane. Secoli dopo, in un regno non lontano, la Regina incinta si ammalò gravemente; cominciò una ricerca per trovare il fiore magico. Venne infine trovato e grazie a esso la Regina...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film Rapunzel - L'intreccio della torre

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi