Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Dialogo dal film No grazie, il caffè mi rende nervoso

James Senese: Te ne 'e a ji a ca 'ncopp! Te scasso 'o sassofono n'faccia! Totò! Toto! Caccia a stu pazzo! E che giornale si, famme sentì!

Michele: Il Mattino.

James Senese: 'O Matin'. Di 'o Matin' che vene a ca' e me porta n'ate giornalista perché tu si scemo! Si proprio scemo! Te ne 'e a ji, t'o scasso n'faccia! Vattenn'!

Dal film

No grazie, il caffè mi rende nervoso

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

No grazie, il caffè mi rende nervoso: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film No grazie, il caffè mi rende nervoso:

Frasi del film No grazie, il caffè mi rende nervoso Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Lodovico Gasparini No grazie, il caffè mi rende nervoso su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Napoli. L'organizzazione del Primo Festival Nuova Napoli è turbata da alcuni inspiegabili episodi: prima cede l'impalcatura del Teatro Tenda, successivamente alla redazione de Il Mattino arriva la lettera d'un maniaco secondo il quale chiunque partecipi al Festival sarà ucciso.

La brillante giornalista Lisa Sole vuole offrire al timido collega Michele Giuffrida la possibilità di ricavarne uno scoop, incarico che il direttore gli affida. Per cercare di scoprire qualcosa, Lisa e Michele vanno al teatro durante le prove per il...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Massimo Troisi Massimo Troisi
Lello Arena Lello Arena

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Scrivi un commento. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano. Generalmente essi avvengono quando arriviamo ad un limite. Quando abbiamo bisogno di morire e rinascere emotivamente.

Paulo Coelho

Paulo Coelho

Tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo.

Tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo.

Primo Levi

Primo Levi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail