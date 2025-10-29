Dialogo dal film No grazie, il caffè mi rende nervoso

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulla caccia

Commenta

No grazie, il caffè mi rende nervoso: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film No grazie, il caffè mi rende nervoso:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Napoli. L'organizzazione del Primo Festival Nuova Napoli è turbata da alcuni inspiegabili episodi: prima cede l'impalcatura del Teatro Tenda, successivamente alla redazione de Il Mattino arriva la lettera d'un maniaco secondo il quale chiunque partecipi al Festival sarà ucciso.



La brillante giornalista Lisa Sole vuole offrire al timido collega Michele Giuffrida la possibilità di ricavarne uno scoop, incarico che il direttore gli affida. Per cercare di scoprire qualcosa, Lisa e Michele vanno al teatro durante le prove per il...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi