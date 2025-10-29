DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film No grazie, il caffè mi rende nervoso
James Senese: Te ne 'e a ji a ca 'ncopp! Te scasso 'o sassofono n'faccia! Totò! Toto! Caccia a stu pazzo! E che giornale si, famme sentì!
Michele: Il Mattino.
James Senese: 'O Matin'. Di 'o Matin' che vene a ca' e me porta n'ate giornalista perché tu si scemo! Si proprio scemo! Te ne 'e a ji, t'o scasso n'faccia! Vattenn'!
Michele: Il Mattino.
Michele: Il Mattino.

James Senese: 'O Matin'. Di 'o Matin' che vene a ca' e me porta n'ate giornalista perché tu si scemo! Si proprio scemo! Te ne 'e a ji, t'o scasso n'faccia! Vattenn'!
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Napoli. L'organizzazione del Primo Festival Nuova Napoli è turbata da alcuni inspiegabili episodi: prima cede l'impalcatura del Teatro Tenda, successivamente alla redazione de Il Mattino arriva la lettera d'un maniaco secondo il quale chiunque partecipi al Festival sarà ucciso.
La brillante giornalista Lisa Sole vuole offrire al timido collega Michele Giuffrida la possibilità di ricavarne uno scoop, incarico che il direttore gli affida. Per cercare di scoprire qualcosa, Lisa e Michele vanno al teatro durante le prove per il...Leggi di più
