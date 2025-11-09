Aforismi
Citazione dal film Gangster Story di Clyde Barrow

Io sono uno di cui si ricorderanno per sempre.

Dal film

Gangster Story
Clyde Barrow

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Bonnie Parker è annoiata della sua vita e vorrebbe un cambiamento. Il mutamento arriva con l'incontro di Clyde Barrow. I due si innamorano e Bonnie decide di condividere la vita fuorilegge del compagno.

I due iniziano a delinquere e si spostano continuamente dall'Oklahoma al Texas, rapinando negozi e banche e cambiando auto e targhe: è un crescendo di violenza inarrestabile. Presto le loro gesta finiscono sui giornali, e Bonnie e Clyde diventano un duo celebre. La coppia lascia dietro di sé una lunga scia di sangue, molto del...Leggi di più

