Io sono uno di cui si ricorderanno per sempre.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Gangster Story di Clyde Barrow
Clyde Barrow
Commenta
Gangster Story: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Clyde Barrow (ruolo interpretato da Warren Beatty) e scopri di più sul film:
Frasi del film Gangster Story Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Arthur Penn Gangster Story su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Bonnie Parker è annoiata della sua vita e vorrebbe un cambiamento. Il mutamento arriva con l'incontro di Clyde Barrow. I due si innamorano e Bonnie decide di condividere la vita fuorilegge del compagno.
I due iniziano a delinquere e si spostano continuamente dall'Oklahoma al Texas, rapinando negozi e banche e cambiando auto e targhe: è un crescendo di violenza inarrestabile. Presto le loro gesta finiscono sui giornali, e Bonnie e Clyde diventano un duo celebre. La coppia lascia dietro di sé una lunga scia di sangue, molto del...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film