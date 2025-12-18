Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Annabelle 2: Creation di Janice

Sorella, tu dici sempre che anche se non possiamo vedere Dio, possiamo sentire la sua presenza. In questa casa sento un tipo diverso di presenza. Questa è malvagia. Vuole prendermi.

Dal film

Annabelle 2: Creation
Janice

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

Annabelle 2: Creation: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Janice e scopri di più sul film:

Frasi del film Annabelle 2: Creation Trama e dati sul film Locandina e poster Film di David F. Sandberg Annabelle 2: Creation su Amazon

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
In una casa sperduta in mezzo alle colline vive una famiglia felice. Il padre Samuel Mullins è un artigiano e la sua specialità è costruire bambole. Innamorato di sua moglie Esther Mullins e della loro bambina Bee, sprofonda nella disperazione quando questultima muore travolta da unauto. Dopo dodici anni arriva nella loro casa un gruppo di ragazzine orfane governate dalla giovane Suor Charlotte.

I Mullins sono provati dal lutto e la signora Esther rimane sempre confinata nella sua stanza, mentre il marito, un uomo taciturno e...Leggi di più

Trailer del film Annabelle 2: Creation

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

La libertà incomincia quando dici ai pettegoli di andare a quel paese.

La libertà incomincia quando dici ai pettegoli di andare a quel paese.

Robert A. Heinlein

Robert A. Heinlein

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail