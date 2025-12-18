DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Annabelle 2: Creation di Janice
Janice
Annabelle 2: Creation: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Janice e scopri di più sul film:
Breve trama del film
[da Cultura.biografieonline.it]
In una casa sperduta in mezzo alle colline vive una famiglia felice. Il padre Samuel Mullins è un artigiano e la sua specialità è costruire bambole. Innamorato di sua moglie Esther Mullins e della loro bambina Bee, sprofonda nella disperazione quando questultima muore travolta da unauto. Dopo dodici anni arriva nella loro casa un gruppo di ragazzine orfane governate dalla giovane Suor Charlotte.
I Mullins sono provati dal lutto e la signora Esther rimane sempre confinata nella sua stanza, mentre il marito, un uomo taciturno e...Leggi di più