Dialogo dal film Cenerentola

[Doppiaggio del 1950]:

Lady Tremaine: Quel grande tappeto nel salotto, sbattilo e le finestre al piano di sopra, lavale. Poi c'è da fare le soffitte e le cantine.

Cenerentola: Ma le ho appena finite!

Lady Tremaine: Van fatte meglio. Poi rastrellerai il giardino, laverai il terrazzo, scoperai le stanze e le scale, pulirai i caminetti, poi c'è da rammendare, cucire e da fare il bucato. Ah, già, c'è un'altra cosa: farai il bagno a Lucifero.

Dal film

Cenerentola

Cenerentola: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Cenerentola:

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Cenerentola è l'unica figlia di un aristocratico, la cui moglie muore improvvisamente. Anni dopo, l'uomo decide di risposarsi con Lady Tremaine, una fiera e sicura donna vedova con due figlie avute da un precedente matrimonio: Genoveffa e Anastasia. Dopo la morte del suo nuovo marito, Lady Tremaine e le sue figlie prendono in consegna la casa dell'uomo e cominciano ad abusare e maltrattare la bambina per gelosia, rendendola loro serva a tempo pieno e affibbiandole il nomignolo di "Cenerentola". Nonostante sia costretta in schiavitù...Leggi di più

Il successo ascolta solo l'applauso. È sordo a tutto il resto.

Elias Canetti

