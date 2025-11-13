DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Cenerentola
[Doppiaggio del 1950]:
Lady Tremaine: Quel grande tappeto nel salotto, sbattilo e le finestre al piano di sopra, lavale. Poi c'è da fare le soffitte e le cantine.
Cenerentola: Ma le ho appena finite!
Lady Tremaine: Van fatte meglio. Poi rastrellerai il giardino, laverai il terrazzo, scoperai le stanze e le scale, pulirai i caminetti, poi c'è da rammendare, cucire e da fare il bucato. Ah, già, c'è un'altra cosa: farai il bagno a Lucifero.
Cenerentola: approfondimenti
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Cenerentola è l'unica figlia di un aristocratico, la cui moglie muore improvvisamente. Anni dopo, l'uomo decide di risposarsi con Lady Tremaine, una fiera e sicura donna vedova con due figlie avute da un precedente matrimonio: Genoveffa e Anastasia. Dopo la morte del suo nuovo marito, Lady Tremaine e le sue figlie prendono in consegna la casa dell'uomo e cominciano ad abusare e maltrattare la bambina per gelosia, rendendola loro serva a tempo pieno e affibbiandole il nomignolo di "Cenerentola". Nonostante sia costretta in schiavitù...Leggi di più
