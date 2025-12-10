DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Il ritorno di Mary Poppins
Commenta
Il ritorno di Mary Poppins: approfondimenti
Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Il ritorno di Mary Poppins:
Frasi del film Il ritorno di Mary Poppins Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Rob Marshall Il ritorno di Mary Poppins su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Londra, 1930, nel pieno della Grande depressione. Michael Banks è ormai un uomo adulto con una famiglia tutta sua e ha accettato un impiego temporaneo presso la banca in cui lavorarono anche suo padre e suo nonno. Michael vive con i suoi tre figli Annabel, John e Georgie al numero 17 di Viale dei Ciliegi, ma sono tempi duri. A causa della Grande depressione il denaro scarseggia; la famiglia sta tentando di superare la recente morte di Kate, la moglie di Michael, e nonostante gli sforzi della loro inefficiente ma volenterosa domestica...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film