Incipit del film Via col vento
C'era una terra di cavalieri e campi di cotone chiamata il Vecchio Sud... Qui, in questo bel mondo, la galanteria fece il suo ultimo inchino... Qui per l'ultima volta furono visti i cavalieri e le loro dame, il padrone e lo schiavo. Cercatelo soltanto nei libri, perché non è altro che il ricordo di un sogno, una civiltà andata via col vento...
[There was a land of Cavaliers and Cotton Fields called the Old South... Here in this pretty world Gallantry took its last bow... Here was the last ever to be seen of Knights and their Ladies Fair, of Master and of Slave... Look for it only in books, for it is no more than a dream remembered. A Civilization gone with the wind...]
Breve trama del film
Stati Uniti, 1861: i Wilkes e gli OHara sono due famiglie ricche di possidenti terrieri. Un giorno Rossella, figlia maggiore degli OHara, si trova a colazione con i fratelli Brent e Stuart Tarleton, che le dicono che Ashley Wilkes vuole sposare la cugina Melania Hamilton. Rossella, perdutamente innamorata di Ashley, prendere male la notizia, anche perché era convinta di essere ricambiata nel sentimento. Poco dopo anche il padre Gerald le conferma la notizia. La ragazza, perciò, decide di rivelare al suo amato i propri sentimenti...Leggi di più
