Dialogo dal film Pane e cioccolata
Nino: Però averci un padre come lei è un bel vantaggio eh...
L'industriale: Ti sbagli: chi è nato ricco non può che perdere. E se perde, perde del suo.
Nino: Eh già.
L'industriale: Un povero invece ha grinta, fame, voglia di vivere... Beato te che non hai una lira!
Nino: Bello, certo è una bella fortuna... è che siamo tanti!
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Dopo tre lunghi anni trascorsi in Svizzera, lontano dalla famiglia e dagli amici, nell'affannosa ricerca di un'occupazione dignitosa, per Giovanni "Nino" Garofoli, un cameriere ciociaro in prova presso un prestigioso ristorante, sembra prospettarsi un futuro benevolo, speranza vanificata da una fotografia consegnata alla polizia che lo ritrae, dietro una donna, ad orinare su un muretto.
Espulso per tale inezia, Nino non si dà per vinto e, nonostante ora risieda nel paese come clandestino, cerca di risalire la china. Ospitato per...
