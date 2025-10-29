Aforismi
Dialogo dal film Spartacus

Antonino [ultime parole]: Ti ho voluto bene, Spartaco... Come fossi mio padre.

Spartaco: Ti voglio bene, Antonino, come a mio figlio, che non vedrò. Dormi, adesso.

Dal film

Spartacus

Spartacus: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Nel I secolo a.C., la Repubblica romana è scivolata nella corruzione, e i lavori umili sono svolti da eserciti di schiavi. Uno di questi, un orgoglioso e dotato trace di nome Spartaco, è così poco collaborativo nella sua posizione in una fossa mineraria che viene condannato a morte per fame. Per caso, viene mostrato allo scaltro uomo d'affari romano Lentulo Batiato, che – colpito dalla sua ferocia – acquista Spartaco per la sua scuola di gladiatori, dove ordina all'allenatore Marcello di non esagerare con lui perché pensa che "abbia...Leggi di più

