Citazione dal film La vita davanti a sé di Momò

Momò

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sui cambiamenti

Commenta

La vita davanti a sé: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Momò e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Madame Rosa è un'anziana donna sopravvissuta all'Olocausto che ospita bambini figli di prostitute. Su insistente richiesta da parte del suo fidato medico Dottor Cohen, Rosa ospita Momò, un turbolento bambino, orfano e di origine senegalese.



Inizialmente il loro è un rapporto piuttosto conflittuale, i due sono diversi per molteplici aspetti: una notevole differenza di età, due diverse etnie e religioni. Momo in città frequenta persone tutt'altro che affidabili, si troverà infatti molto presto a lavorare per uno...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film La vita davanti a sé

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi