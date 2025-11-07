Non l'hai mai visto mancare una casa, mancare l'altra e poi puntare verso di te!

Dr. JoAnne "Jo" Thornton in Harding

Twister: approfondimenti

Twister

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Oklahoma, giugno 1969. Un devastante tornado di categoria F5 investe improvvisamente la fattoria della famiglia Thornton. Questi riescono appena in tempo a raggiungere il rifugio, ma la potenza del vento è tale da distruggere la porta del rifugio e la piccola Jo, di cinque anni, assiste impotente alla morte del padre, risucchiato dal tornado.



Molti anni dopo, Jo è diventata una meteorologa e una cacciatrice di tempeste e insieme alla sua squadra si prepara a sperimentare un innovativo strumento in grado di studiare la struttura...Leggi di più

