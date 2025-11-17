Aforismi
Citazione dal film The Suicide Squad - Missione suicida di Harley Quinn

Adoro la pioggia. Sono gli angeli ce si fanno una sega su di noi.

Dal film

The Suicide Squad - Missione suicida
Harley Quinn

The Suicide Squad - Missione suicida: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Harley Quinn e scopri di più sul film:

Frasi del film The Suicide Squad - Missione suicida Trama e dati sul film Locandina e poster Film di James Gunn The Suicide Squad - Missione suicida su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Nel carcere di massima sicurezza di Belle Reve il vigilante Savant viene avvicinato da Amanda Waller, direttrice dell'agenzia governativa Argus, che gli propone un accordo: la sua pena verrà ridotta di dieci anni se parteciperà insieme ad altri criminali, la famigerata "Squadra Suicida", a una letale missione nell'isola di Corto Maltese, governata dallo spietato dittatore Silvio Luna e dal suo braccio destro Mateo Suarez. Il ruvido mercenario accetta e, dopo essersi fatto impiantare nel collo la bomba inserita in ogni membro per...Leggi di più

