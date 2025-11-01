Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Profumo di donna di Fausto Consolo

Sai cos'è l'amico? Un uomo che ti conosce a fondo e nonostante ciò ti vuole bene.

Dal film

Profumo di donna
Fausto Consolo

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Profumo di donna: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Fausto Consolo (ruolo interpretato da Vittorio Gassman) e scopri di più sul film:

Frasi del film Profumo di donna Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Dino Risi Profumo di donna su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il capitano in pensione Fausto Consolo, rimasto cieco e monco alla mano sinistra per via d'una granata esplosagli accidentalmente, decide di recarsi a Napoli dall'amico Vincenzo, anch'egli un militare privato tragicamente della vista. Fausto si fa dunque accompagnare in questo viaggio dalla recluta diciottenne Giovanni Bertazzi, soldato di leva assegnatogli come attendente.

I due partono in treno da Torino e la prima tappa è Genova, dove Fausto decide di passare alcune ore con Mirka, una prostituta. La seconda tappa del viaggio è...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Moira Orfei Moira Orfei
Vittorio Gassman Vittorio Gassman
Dino Risi Dino Risi

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Chi controlla il passato controlla il futuro. | Chi controlla il presente controlla il passato.

Chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato.

George Orwell

George Orwell

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail