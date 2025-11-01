Sai cos'è l'amico? Un uomo che ti conosce a fondo e nonostante ciò ti vuole bene.

Fausto Consolo

Profumo di donna: approfondimenti

Fausto Consolo (ruolo interpretato da Vittorio Gassman)

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Il capitano in pensione Fausto Consolo, rimasto cieco e monco alla mano sinistra per via d'una granata esplosagli accidentalmente, decide di recarsi a Napoli dall'amico Vincenzo, anch'egli un militare privato tragicamente della vista. Fausto si fa dunque accompagnare in questo viaggio dalla recluta diciottenne Giovanni Bertazzi, soldato di leva assegnatogli come attendente.



I due partono in treno da Torino e la prima tappa è Genova, dove Fausto decide di passare alcune ore con Mirka, una prostituta. La seconda tappa del viaggio è...Leggi di più

