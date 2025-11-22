DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Don't Look Up
Commenta
Don't Look Up: approfondimenti
Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Don't Look Up:
Frasi del film Don't Look Up Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Adam McKay Don't Look Up su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
La dottoranda in astronomia Kate Dibiasky scopre l'esistenza di una cometa non ancora identificata. Il suo professore, Randall Mindy, calcolandone la traiettoria, si accorge che il corpo celeste colpirà in pieno la Terra in circa sei mesi e che le sue dimensioni sono tali da comportare la distruzione completa di qualsiasi forma di vita sul pianeta e anche ulteriori verifiche successive confermano il calcolo del professore. I due quindi, insieme al funzionario governativo Teddy Oglethorpe che si occupa proprio di eventuali pericoli di...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film