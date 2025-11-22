Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Don't Look Up

Voglio morire serenamente nel sonno come mio nonno, non urlando di paura come i suoi passeggeri.

[I want to die peacefully in my sleep like my grandfather, not screaming in terror like his passengers.]

(Jack Handey)

[testo in sovrimpressione all'inizio del film]

Dal film

Don't Look Up

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Don't Look Up: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Don't Look Up:

Frasi del film Don't Look Up Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Adam McKay Don't Look Up su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
La dottoranda in astronomia Kate Dibiasky scopre l'esistenza di una cometa non ancora identificata. Il suo professore, Randall Mindy, calcolandone la traiettoria, si accorge che il corpo celeste colpirà in pieno la Terra in circa sei mesi e che le sue dimensioni sono tali da comportare la distruzione completa di qualsiasi forma di vita sul pianeta e anche ulteriori verifiche successive confermano il calcolo del professore. I due quindi, insieme al funzionario governativo Teddy Oglethorpe che si occupa proprio di eventuali pericoli di...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio
Ariana Grande Ariana Grande
Meryl Streep Meryl Streep
Timothée Chalamet Timothée Chalamet
Cate Blanchett Cate Blanchett
Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence

Trailer del film Don't Look Up

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Sarei già andato davvero lontano, | Tanto lontano quanto è grande il mondo, | Se non mi trattenessero le stelle | Che hanno legato il mio al tuo destino, | Così che solo in te posso conoscermi. | E la poesia, i sogni, il desiderio, | Tutto mi spinge a te, alla tua natura, | E...

Sarei già andato davvero lontano, Tanto lontano quanto è grande il mondo, Se non mi trattenessero le stelle Che hanno legato il mio al tuo destino, Così che solo in te posso conoscermi. E la poesia, i sogni, il desiderio, Tutto mi spinge a te, alla tua natura, E dalla tua dipende la mia vita.

Johann Wolfgang Goethe

Johann Wolfgang Goethe

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail