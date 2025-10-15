Aforismi
Citazione dal film Spencer di Principe William

Mamma, perché sei sempre così triste?

Dal film

Spencer
Principe William

Spencer: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Principe William e scopri di più sul film:

Trama e dati sul film

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Nel dicembre 1991, la famiglia reale britannica si prepara a trascorrere le vacanze di Natale nella tenuta della regina a Sandringham nel Norfolk. Tra i partecipanti c'è Lady Diana Spencer, Principessa di Galles, il cui matrimonio con il principe Carlo è diventato teso a causa della sua relazione con Camilla Parker Bowles. Mentre il considerevole staff di Sandringham, guidato dall'abile maggiore Alistair Gregory, si prepara all'arrivo dei reali, Diana guida per le campagne del Norfolk. Sull'orlo di un esaurimento nervoso, evita di...Leggi di più

Trailer del film Spencer

