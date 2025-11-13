DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film La forza del campione di Socrate
Socrate
Commenta
La forza del campione: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Socrate (ruolo interpretato da Nick Nolte) e scopri di più sul film:
Frasi del film La forza del campione Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Victor Salva La forza del campione su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Il collegiale Dan Millman è un talentuoso ginnasta che sogna di partecipare alle Olimpiadi.
Popolare tra i ragazzi grazie alla sua bravura, passa le giornate perdendo di vista i veri valori della vita, distratto tra ragazze, feste sfrenate ed esteriorità.
Un giorno Dan fa un brutto incidente che mette a rischio la sua vita e la sua carriera.
Profondamente deluso e disperato, gli incontri con Socrate, uno sconosciuto che chiamerà così per via dei suoi saggi insegnamenti, e con una ragazza di nome Joy cambieranno la sua...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film