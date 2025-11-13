Aforismi
Citazione dal film La forza del campione di Socrate

Perché non riesci a dormire? Forse perché a notte fonda, quando i rumori si attenuano e sei lì sdraiato nel letto e non c'è nessuno tranne te, allora forse hai un po' paura. Paura perché d'improvviso sembra tutto così... vuoto.

Dal film

La forza del campione
Socrate

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il collegiale Dan Millman è un talentuoso ginnasta che sogna di partecipare alle Olimpiadi.

Popolare tra i ragazzi grazie alla sua bravura, passa le giornate perdendo di vista i veri valori della vita, distratto tra ragazze, feste sfrenate ed esteriorità.

Un giorno Dan fa un brutto incidente che mette a rischio la sua vita e la sua carriera.

Profondamente deluso e disperato, gli incontri con Socrate, uno sconosciuto che chiamerà così per via dei suoi saggi insegnamenti, e con una ragazza di nome Joy cambieranno la sua...

