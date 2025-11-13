Citazione dal film La forza del campione di Socrate

Socrate

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Il collegiale Dan Millman è un talentuoso ginnasta che sogna di partecipare alle Olimpiadi.



Popolare tra i ragazzi grazie alla sua bravura, passa le giornate perdendo di vista i veri valori della vita, distratto tra ragazze, feste sfrenate ed esteriorità.



Un giorno Dan fa un brutto incidente che mette a rischio la sua vita e la sua carriera.



Profondamente deluso e disperato, gli incontri con Socrate, uno sconosciuto che chiamerà così per via dei suoi saggi insegnamenti, e con una ragazza di nome Joy cambieranno la sua...Leggi di più

