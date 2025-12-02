Citazione dal film Hypnotic (2021) di Collin Meade

Collin Meade

Hypnotic (2021): approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Jenn Tompson, una donna con problemi di alcol che ha perso il lavoro e sta vivendo una relazione sentimentale in crisi, conosce ad una festa lo psicoterapeuta Collin Meade.



Un'amica di Jenn, Gina Kaleman, già paziente di Meade, la convince, dopo molta insistenza, a rivolgersi a lui per risolvere i suoi problemi.



Il dottor Meade sottopone Jenn a sedute non convenzionali di ipnositerapia, che paiono sortire ottimi risultati, aiutandola inoltre a superare il tormento per la perdita prematura del figlio che portava in...Leggi di più

