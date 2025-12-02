DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Hypnotic (2021) di Collin Meade
Com'è che si dice? "Se vuoi far ridere Dio, digli i tuoi progetti". Ma Jennifer, bisogna sempre ricordare che essere una vittima è una scelta. Possiamo lasciare che le difficoltà ci definiscano, ci consumino, o possiamo approfittare delle straordinarie abilità che abbiamo in questa vita per raggiungere i risultati sperati, per noi stessi.
Collin Meade
Hypnotic (2021): approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Collin Meade e scopri di più sul film:
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Jenn Tompson, una donna con problemi di alcol che ha perso il lavoro e sta vivendo una relazione sentimentale in crisi, conosce ad una festa lo psicoterapeuta Collin Meade.
Un'amica di Jenn, Gina Kaleman, già paziente di Meade, la convince, dopo molta insistenza, a rivolgersi a lui per risolvere i suoi problemi.
Il dottor Meade sottopone Jenn a sedute non convenzionali di ipnositerapia, che paiono sortire ottimi risultati, aiutandola inoltre a superare il tormento per la perdita prematura del figlio che portava in...Leggi di più