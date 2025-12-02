Aforismi
Citazione dal film Hypnotic (2021) di Collin Meade

Com'è che si dice? "Se vuoi far ridere Dio, digli i tuoi progetti". Ma Jennifer, bisogna sempre ricordare che essere una vittima è una scelta. Possiamo lasciare che le difficoltà ci definiscano, ci consumino, o possiamo approfittare delle straordinarie abilità che abbiamo in questa vita per raggiungere i risultati sperati, per noi stessi.

Dal film

Hypnotic (2021)
Collin Meade

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Jenn Tompson, una donna con problemi di alcol che ha perso il lavoro e sta vivendo una relazione sentimentale in crisi, conosce ad una festa lo psicoterapeuta Collin Meade.

Un'amica di Jenn, Gina Kaleman, già paziente di Meade, la convince, dopo molta insistenza, a rivolgersi a lui per risolvere i suoi problemi.

Il dottor Meade sottopone Jenn a sedute non convenzionali di ipnositerapia, che paiono sortire ottimi risultati, aiutandola inoltre a superare il tormento per la perdita prematura del figlio che portava in...Leggi di più

Lascia dormire il futuro come merita: se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato.

Franz Kafka

