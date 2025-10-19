L'onore è peggio della religione.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici di Titina Paternò
Titina Paternò
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Comitini (Sicilia), 1922.
Angelo Paternò è stato ucciso da Vito Acicatena e in paese tutti lo sanno: nessuno però ha il coraggio di testimoniarlo al processo, per omertà e quieto vivere.
Mesi dopo, Rosario Maria Spallone, avvocato socialista, vorrebbe convincere la vedova Titina Paternò a chiedere la riapertura del processo.
In una delle sue visite trova Acicatena che sta cercando di violentare la bella vedova: giustamente Rosario Maria interviene e nella colluttazione rimane contuso.
Titina è così riconoscente da...Leggi di più
