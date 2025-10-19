L'onore è peggio della religione.

Titina Paternò

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sull'onore

Commenta

Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Titina Paternò e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Comitini (Sicilia), 1922.



Angelo Paternò è stato ucciso da Vito Acicatena e in paese tutti lo sanno: nessuno però ha il coraggio di testimoniarlo al processo, per omertà e quieto vivere.



Mesi dopo, Rosario Maria Spallone, avvocato socialista, vorrebbe convincere la vedova Titina Paternò a chiedere la riapertura del processo.



In una delle sue visite trova Acicatena che sta cercando di violentare la bella vedova: giustamente Rosario Maria interviene e nella colluttazione rimane contuso.



Titina è così riconoscente da...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi