Aforismi
Citazione dal film Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici di Titina Paternò

L'onore è peggio della religione.

Dal film

Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici
Titina Paternò

[da Wikipedia]
Comitini (Sicilia), 1922.

Angelo Paternò è stato ucciso da Vito Acicatena e in paese tutti lo sanno: nessuno però ha il coraggio di testimoniarlo al processo, per omertà e quieto vivere.

Mesi dopo, Rosario Maria Spallone, avvocato socialista, vorrebbe convincere la vedova Titina Paternò a chiedere la riapertura del processo.

In una delle sue visite trova Acicatena che sta cercando di violentare la bella vedova: giustamente Rosario Maria interviene e nella colluttazione rimane contuso.

Titina è così riconoscente da...Leggi di più

