Dialogo dal film Strade perdute
Uomo Misterioso [sorridendo]: Ci siamo già incontrati, mi pare.
Fred Madison: Non mi sembra. E dove ci saremmo visti?
Uomo Misterioso: A casa tua. L'hai dimenticato?
Fred Madison: No, no, è impossibile. Ne è sicuro?
Uomo Misterioso [sorridendo ancora di più]: Altroché. A essere più precisi, sono lì in questo istante.
Fred Madison [incredulo]: Dove dovrebbe essere, in quest'istante?
Uomo Misterioso: A casa tua.
Fred Madison [irritato]: È assurdo, non la bevo!
Uomo Misterioso [gli porge un cellulare]: Chiamami. Fa il tuo numero, coraggio. [Fred compone il numero di casa sua, e dall'altro capo risponde la voce dell'uomo misterioso] Te l'ho detto che ero qui!
Fred Madison [sconvolto, si rivolge all'uomo di fronte a lui]: Dov'è il trucco?
Uomo Misterioso: Chiedimelo.
Fred Madison [al telefono]: Come sei entrato in casa mia?
Uomo Misterioso [voce dal telefono]: Mi hai invitato. Non è mia abitudine andare dove non sono stato invitato.
Fred Madison: Chi sei? [sia l'Uomo Misterioso davanti a lui che la voce al telefono ridono sinistramente]
Uomo Misterioso [voce del telefono]: Ridammi il telefono. [senza parole, Fred chiude il telefono e lo passa all'Uomo Misterioso] È stato un piacere parlare con te.
Strade perdute: approfondimenti
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Fred Madison, musicista jazz, risponde al citofono di casa sua e sente le parole "Dick Laurent è morto".
La reazione di Fred mostra che questo misterioso messaggio non sembra dirgli nulla.
Egli è sposato con Renée, ma sospetta che lei lo tradisca.
Una mattina, la donna trova un pacco fuori dalla loro casa: al suo interno è presente una videocassetta che mostra una ripresa dell'esterno della loro abitazione.
Bollata la videocassetta come "una pubblicità di qualche agente immobiliare", la coppia ne trova una seconda il...Leggi di più
