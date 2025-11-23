Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Don Camillo e l'onorevole Peppone di Don Camillo

Ricordate, nel segreto della cabina elettorale Dio vi vede... [Radiofonista] e Stalin no! [Don Camillo]

Dal film

Don Camillo e l'onorevole Peppone
Don Camillo

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Don Camillo e l'onorevole Peppone: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Don Camillo e scopri di più sul film:

Frasi del film Don Camillo e l'onorevole Peppone Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Carmine Gallone Don Camillo e l'onorevole Peppone su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
1948, nel paese prosegue la rivalità tra don Camillo e Peppone, che continuano a farsi i soliti dispetti. Oltretutto ci sono le elezioni, la campagna elettorale, molto infuocata, e Peppone, inoltre, si candida come senatore, cosa che fa uscire dai gangheri don Camillo, che si ritrova sempre più spesso davanti all'altar maggiore per protestare con il Cristo.

Tanti episodi divertenti, come il ritrovamento del carro armato, tenuto nascosto in vista della prossima "rivoluzione proletaria", l'esame di quinta elementare di Peppone,...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Gino Cervi Gino Cervi

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Oltre alla conversazione delle donne, sono i sogni che trattengono il mondo nella sua orbita.

Oltre alla conversazione delle donne, sono i sogni che trattengono il mondo nella sua orbita.

José Saramago

José Saramago

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail