DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Don Camillo e l'onorevole Peppone di Don Camillo
Don Camillo
Commenta
Don Camillo e l'onorevole Peppone: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Don Camillo e scopri di più sul film:
Frasi del film Don Camillo e l'onorevole Peppone Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Carmine Gallone Don Camillo e l'onorevole Peppone su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
1948, nel paese prosegue la rivalità tra don Camillo e Peppone, che continuano a farsi i soliti dispetti. Oltretutto ci sono le elezioni, la campagna elettorale, molto infuocata, e Peppone, inoltre, si candida come senatore, cosa che fa uscire dai gangheri don Camillo, che si ritrova sempre più spesso davanti all'altar maggiore per protestare con il Cristo.
Tanti episodi divertenti, come il ritrovamento del carro armato, tenuto nascosto in vista della prossima "rivoluzione proletaria", l'esame di quinta elementare di Peppone,...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film