Aforismi
Citazione dal film Jumanji di Alan

Jumanji, un gioco che sa trasportar chi questo mondo vuol lasciar. Tira i dadi per muovere la pedina, i numeri doppi tirano due volte, e il primo che arriva alla fine vince.

Dal film

Jumanji
Alan

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Nel 1869 due ragazzi seppelliscono una cassa misteriosa sotto terra, spaventati per la sua esistenza.

Esattamente 100 anni dopo, nel 1969, Alan Parrish, un ragazzo di 12 anni figlio del ricco industriale della città Samuel Parrish, vicino l'immensa fabbrica di scarpe del padre fra gli scavi di un'impresa edile sente un rullo di tamburi e ritrova la cassa, la apre e vede che dentro contiene un misterioso gioco da tavolo chiamato Jumanji. Alan prende il gioco e lo porta a casa sua. La sera stessa a cena gli viene comunicato dal...Leggi di più

