DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Jumanji di Alan
Alan
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Jumanji: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Alan e scopri di più sul film:
Frasi del film Jumanji Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Joe Johnston Jumanji su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Nel 1869 due ragazzi seppelliscono una cassa misteriosa sotto terra, spaventati per la sua esistenza.
Esattamente 100 anni dopo, nel 1969, Alan Parrish, un ragazzo di 12 anni figlio del ricco industriale della città Samuel Parrish, vicino l'immensa fabbrica di scarpe del padre fra gli scavi di un'impresa edile sente un rullo di tamburi e ritrova la cassa, la apre e vede che dentro contiene un misterioso gioco da tavolo chiamato Jumanji. Alan prende il gioco e lo porta a casa sua. La sera stessa a cena gli viene comunicato dal...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film