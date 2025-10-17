Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Dialogo dal film Shrek terzo

Principe Azzurro: Tu! Non puoi mentire. Perciò dimmi burattino: Dov'è Shrek?

Pinocchio: Eee… Beh, non so dove non è.

Principe Azzurro: Mi stai dicendo che non sai dove è Shrek?

Pinocchio: Non sarebbe impreciso presumere che non potrei esattamente non dire che sia o non sia quasi parzialmente inesatto.

Principe Azzurro: Sai allora dov'è!

Pinocchio: Al contrario! È possibile, più o meno, che io non respinga del tutto l'idea, che in nessun modo, con qualunque dose d'incertezza, innegabilmente...

Principe Azzurro: Smettila!

Pinocchio: ... so o non so dove non dovrebbe probabilmente essere, sempre che lui non sia dove non è... Anche se lui non fosse dove sapevo che era... Ciò potrebbe significare...

Dal film

Shrek terzo

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Shrek terzo: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Shrek terzo:

Frasi del film Shrek terzo Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Raman Hui Film di Chris Miller Shrek terzo su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il film inizia con Azzurro, che prende parte a una recita. Dopo aver fatto una pessima figura, si ritira per piangere nella strada per sua madre defunta, decidendo in seguito di tornare a Molto Molto Lontano, per deporre Shrek dal trono e divenire re, approfittando anche della debolezza del malato re-rospo Harold, suocero di Shrek.

Shrek è impegnato nelle incombenze di governo del regno di Molto Molto Lontano con risultati disastrosi e preferirebbe tornare nella tranquillità della palude.

Una sera, dopo una lunga giornata piena...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Antonio Banderas Antonio Banderas
Julie Andrews Julie Andrews
Eddie Murphy Eddie Murphy
Justin Timberlake Justin Timberlake
Larry King Larry King
Rupert Everett Rupert Everett
Cameron Diaz Cameron Diaz

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Scrivi un commento. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Sarei già andato davvero lontano, | Tanto lontano quanto è grande il mondo, | Se non mi trattenessero le stelle | Che hanno legato il mio al tuo destino, | Così che solo in te posso conoscermi. | E la poesia, i sogni, il desiderio, | Tutto mi spinge a te, alla tua natura, | E...

Sarei già andato davvero lontano, Tanto lontano quanto è grande il mondo, Se non mi trattenessero le stelle Che hanno legato il mio al tuo destino, Così che solo in te posso conoscermi. E la poesia, i sogni, il desiderio, Tutto mi spinge a te, alla tua natura, E dalla tua dipende la mia vita.

Johann Wolfgang Goethe

Johann Wolfgang Goethe

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail