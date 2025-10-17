DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Shrek terzo
Principe Azzurro: Tu! Non puoi mentire. Perciò dimmi burattino: Dov'è Shrek?
Pinocchio: Eee… Beh, non so dove non è.
Principe Azzurro: Mi stai dicendo che non sai dove è Shrek?
Pinocchio: Non sarebbe impreciso presumere che non potrei esattamente non dire che sia o non sia quasi parzialmente inesatto.
Principe Azzurro: Sai allora dov'è!
Pinocchio: Al contrario! È possibile, più o meno, che io non respinga del tutto l'idea, che in nessun modo, con qualunque dose d'incertezza, innegabilmente...
Principe Azzurro: Smettila!
Pinocchio: ... so o non so dove non dovrebbe probabilmente essere, sempre che lui non sia dove non è... Anche se lui non fosse dove sapevo che era... Ciò potrebbe significare...
Shrek terzo: approfondimenti
Breve trama del film
Il film inizia con Azzurro, che prende parte a una recita. Dopo aver fatto una pessima figura, si ritira per piangere nella strada per sua madre defunta, decidendo in seguito di tornare a Molto Molto Lontano, per deporre Shrek dal trono e divenire re, approfittando anche della debolezza del malato re-rospo Harold, suocero di Shrek.
Shrek è impegnato nelle incombenze di governo del regno di Molto Molto Lontano con risultati disastrosi e preferirebbe tornare nella tranquillità della palude.
Una sera, dopo una lunga giornata piena...Leggi di più
