Citazione dal film The Rocky Horror Picture Show di Dr. Frank N Furter

Dr. Frank N Furter

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

The Rocky Horror Picture Show: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Dr. Frank N Furter e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

È il 9 agosto 1974, Brad Majors e Janet Weiss sono al matrimonio dei loro amici. Dopo la cerimonia, Brad chiede a Janet di sposarlo e lei dice di sì. Decidono, quindi, di andare dal Dr. Scott, poiché si sono conosciuti mentre frequentavano il suo corso universitario. Durante il viaggio, si perdono in un bosco durante un forte temporale, mentre, alla radio, Nixon annuncia le proprie dimissioni. Decidono di tornare indietro, ma si buca una ruota e cercano aiuto in un castello che avevano visto poco prima sulla strada.



Ad accoglierli...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi