Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film The Rocky Horror Picture Show di Dr. Frank N Furter

Non c'è reato se quando ti concedi provi piacere.

There's no crime in giving yourself over to pleasure.

Dal film

The Rocky Horror Picture Show
Dr. Frank N Furter

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

The Rocky Horror Picture Show: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Dr. Frank N Furter e scopri di più sul film:

Frasi del film The Rocky Horror Picture Show Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Jim Sharman The Rocky Horror Picture Show su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
È il 9 agosto 1974, Brad Majors e Janet Weiss sono al matrimonio dei loro amici. Dopo la cerimonia, Brad chiede a Janet di sposarlo e lei dice di sì. Decidono, quindi, di andare dal Dr. Scott, poiché si sono conosciuti mentre frequentavano il suo corso universitario. Durante il viaggio, si perdono in un bosco durante un forte temporale, mentre, alla radio, Nixon annuncia le proprie dimissioni. Decidono di tornare indietro, ma si buca una ruota e cercano aiuto in un castello che avevano visto poco prima sulla strada.

Ad accoglierli...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Susan Sarandon Susan Sarandon

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Tutto ciò che ami probabilmente andrà perduto, ma alla fine l'amore tornerà in un altro modo.

Franz Kafka

Franz Kafka

Ogni santo ha un passato, mentre ogni peccatore ha un futuro.

Ogni santo ha un passato, mentre ogni peccatore ha un futuro.

Oscar Wilde

Oscar Wilde

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail