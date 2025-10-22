DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film The Rocky Horror Picture Show di Dr. Frank N Furter
Dr. Frank N Furter
Commenta
The Rocky Horror Picture Show: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Dr. Frank N Furter e scopri di più sul film:
Frasi del film The Rocky Horror Picture Show Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Jim Sharman The Rocky Horror Picture Show su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
È il 9 agosto 1974, Brad Majors e Janet Weiss sono al matrimonio dei loro amici. Dopo la cerimonia, Brad chiede a Janet di sposarlo e lei dice di sì. Decidono, quindi, di andare dal Dr. Scott, poiché si sono conosciuti mentre frequentavano il suo corso universitario. Durante il viaggio, si perdono in un bosco durante un forte temporale, mentre, alla radio, Nixon annuncia le proprie dimissioni. Decidono di tornare indietro, ma si buca una ruota e cercano aiuto in un castello che avevano visto poco prima sulla strada.
Ad accoglierli...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film