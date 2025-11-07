Aforismi
Citazione dal film Paura e delirio a Las Vegas di Raoul Duke

Eravamo dalle parti di Barstow, ai confini del deserto, quando le droghe cominciarono a fare effetto.

Dal film

Paura e delirio a Las Vegas
Raoul Duke

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Stati Uniti, 1971. Il giornalista Raoul Duke viene incaricato dalla redazione del proprio giornale di scrivere un articolo sulla gara motociclistica off-road Mint 400, che si tiene annualmente nel deserto intorno a Las Vegas. Lo accompagnerà nell'impresa il Dott. Gonzo, un irascibile e corpulento avvocato samoano, suo grande amico. I due, grandi consumatori di sostanze psicotrope, colgono al volo l'occasione per tramutare il viaggio di lavoro in una settimana di sfrenati eccessi, sotto l'effetto delle più disparate ed illegali...

