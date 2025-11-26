Aforismi
Citazione dal film Harry Potter e la pietra filosofale

Tuo padre me l'aveva affidato prima di morire. È ora che ti sia restituito. Fanne buon uso. [Biglietto allegato al mantello dell'invisibilità]

Dal film

Harry Potter e la pietra filosofale

Harry Potter e la pietra filosofale: approfondimenti

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
Harry Potter, orfano dei genitori James Potter e Lily Evans, viene lasciato dai professori della scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, Albus Silente (si scoprirà poi essere anche il Preside di suddetta scuola) e Minerva McGranitt, e dal loro guardiacaccia, Rubeus Hagrid, davanti alla dimora degli zii materni, i Dursley, Vernon e Petunia, che vivono col figlio Dudley a Privet Drive.

Il bambino cresce in un clima ostile e viene trattato dai parenti come un estraneo, proprio per le sue origini e per l'odio e l'invidia che zia...Leggi di più

