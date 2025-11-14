Aforismi
Dialogo dal film Il corvo

Albrecht: Io sono un poliziotto, e ti dico di non muoverti bellezza o sei morto.

Eric: E io ti dico che sono già morto, e che mi muovo.

Albrecht: Tu chi sei una specie di spirito?

Eric: Buh!

Dal film

Il corvo

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Eric Draven e Shelly Webster sono due giovani fidanzati in procinto di sposarsi. La notte prima delle nozze, la terribile "Notte del Diavolo", così chiamata a causa della puntuale esplosione di violenze in città in concomitanza con Halloween, quattro criminali (T-Bird, Skank, Funboy e Tin Tin, facenti parte della banda del Signore del crimine di New York Top Dollar) irrompono nel loro appartamento ed uccidono Eric gettandolo dalla finestra, mentre Shelly, dopo essere stata violentata e picchiata selvaggiamente, morirà in...Leggi di più

La vita è troppo breve per... | 1. Stirare le mutande | 2. Lasciare i sogni nel cassetto | 3. Arrabbiarsi inutilmente | 4. Lavare i piatti a mano | 5. Dar retta agli idioti

