DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Il corvo
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Il corvo: approfondimenti
Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Il corvo:
Frasi del film Il corvo Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Alex Proyas Il corvo su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Eric Draven e Shelly Webster sono due giovani fidanzati in procinto di sposarsi. La notte prima delle nozze, la terribile "Notte del Diavolo", così chiamata a causa della puntuale esplosione di violenze in città in concomitanza con Halloween, quattro criminali (T-Bird, Skank, Funboy e Tin Tin, facenti parte della banda del Signore del crimine di New York Top Dollar) irrompono nel loro appartamento ed uccidono Eric gettandolo dalla finestra, mentre Shelly, dopo essere stata violentata e picchiata selvaggiamente, morirà in...Leggi di più