In nome di Dio aprite questa porta.

Van Helsing

Van Helsing: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Transilvania, 1887: il dott. Victor Frankenstein ultima la creazione della sua celeberrima creatura, aiutato dal servo gobbo Igor. Mentre il suo castello è attaccato da una folla di contadini infuriati, fa la sua comparsa il famigerato Conte Dracula, la nemesi di Van Helsing, colui che ha fornito a Frankenstein gli strumenti per la creazione del mostro e che spiega a Victor di voler usare anche con i suoi figli, ma Victor non accetta. Dracula gli spiega che in realtà lo ha solo aiutato per avere la sua creatura, che utilizzerà per...

