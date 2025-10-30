In nome di Dio aprite questa porta.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Van Helsing di Van Helsing
Van Helsing
Commenta
Van Helsing: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Van Helsing e scopri di più sul film:
Frasi del film Van Helsing Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Stephen Sommers Van Helsing su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Transilvania, 1887: il dott. Victor Frankenstein ultima la creazione della sua celeberrima creatura, aiutato dal servo gobbo Igor. Mentre il suo castello è attaccato da una folla di contadini infuriati, fa la sua comparsa il famigerato Conte Dracula, la nemesi di Van Helsing, colui che ha fornito a Frankenstein gli strumenti per la creazione del mostro e che spiega a Victor di voler usare anche con i suoi figli, ma Victor non accetta. Dracula gli spiega che in realtà lo ha solo aiutato per avere la sua creatura, che utilizzerà per...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film