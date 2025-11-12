Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Hugo Cabret di Hugo Cabret

Mi piace immaginare che il mondo sia un unico grande meccanismo. Sai, le macchine non hanno pezzi in più. Hanno esattamente il numero e il tipo di pezzi che servono. Così io penso che se il mondo è una grande macchina, io devo essere qui per qualche motivo. E anche tu!

Dal film

Hugo Cabret
Hugo Cabret

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Hugo Cabret: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Hugo Cabret e scopri di più sul film:

Frasi del film Hugo Cabret Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Martin Scorsese Hugo Cabret su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Hugo Cabret è un orfano dodicenne che vive nascosto in una stazione ferroviaria della Parigi degli Anni Trenta.

Quando gli muore anche lo zio, manutentore degli orologi della stazione, il ragazzo è costretto a rubare ciò che gli serve per sopravvivere. Di suo padre gli è rimasto un robot giocattolo trovato nella soffitta di un museo, dimenticato chissà per quanto tempo e miracolosamente sfuggito all'incendio nel quale l'uomo ha perso la vita.

Tra l'automa da riparare e Hugo sinstaura così un rapporto speciale, una relazione...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Christopher Lee Christopher Lee
Martin Scorsese Martin Scorsese
Ben Kingsley Ben Kingsley
Sacha Baron Cohen Sacha Baron Cohen
Jude Law Jude Law

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Quando una coppia si lascia non è mai colpa di uno solo. E' colpa di tutti e tre.

Quando una coppia si lascia non è mai colpa di uno solo. E' colpa di tutti e tre.

‐ Anonimo ‐

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail