Aforismi
Dialogo dal film Le ali della Libertà

Andy: Un martello da roccia è lungo più o meno 20 cm e sembra un'ascia in miniatura. Te l'ho chiesto perché colleziono minerali. È il mio passatempo. Lo facevo fuori di qui e ora vorrei ricominciare, certo su scala ridotta.

Red: O forse vuoi spaccare la testa a qualcuno con quel giocattolo.

Andy: No, figurati. Non ho nemici qui dentro.

Red: No? Aspetta a dirlo. Ho una sgradevole impressione. "Le Sorelle" ti hanno messo gli occhi addosso; specialmente Bogs.

Andy: E immagino che non servirebbe a niente dirgli che non sono omosessuale, vero?

Red: Non lo sono neanche loro. Quelli non fanno distinzioni, l'importante è che uno respiri. "Le Sorelle" prendono la gente con la forza, è il loro passatempo preferito. Se fossi in te, mi guarderei bene le spalle.

Dal film

Le ali della Libertà

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Stati Uniti d'America, Maine, 1947. Andy Dufresne, vice-direttore di una banca di Portland, viene condannato a due ergastoli per l'uccisione della moglie e del suo amante campione di golf, benché egli proclami la sua innocenza.

Viene imprigionato nel carcere di Shawshank, dove le guardie e il corrotto direttore Norton impongono la loro legge fatta di violenze gratuite e omicidi impuniti, di nascosto dallo Stato.

Andy resta inizialmente in disparte rispetto agli altri detenuti, venendo aggredito dalle "sorelle", prigionieri...Leggi di più

Trailer del film Le ali della Libertà

Un bel giorno tutto avrà un senso. Quindi, per il momento, non farti deprimere dalla confusione, sorridi attraverso le lacrime e cerca di comprendere che tutto ciò che succede ha una ragione.

