Aforismi
Dialogo dal film Terminator

[Il Terminator arriva nudo e incontra alcuni punk]

Capo dei Punk: Bella serata per passeggiare?

Terminator: Bella serata per passeggiare.

Capo dei Punk: Cos'hai fatto il bucato, bello? Niente pulito, vero?

Terminator: Niente pulito. Vero.

Secondo Punk: Ehi a questo stronzo gli manca proprio qualche rotella mi pare!

Terminator: I vestiti. Datemeli subito. Ora.

Capo dei Punk: Ma perché non te vai a fanculo? [alla fine della scena Terminator uccide i punk e prende loro i vestiti]

Dal film

Terminator

Breve trama del film

[da Wikipedia]
1984. Un cyborg T-800 proveniente dal 2029 fa il suo arrivo a Los Angeles attraverso un viaggio temporale, con lo scopo di uccidere una certa Sarah Connor, una mite ragazza che si mantiene agli studi lavorando come cameriera in un diner, la quale, ignara, è destinata a diventare un giorno madre di John Connor, futuro capo di una tenace resistenza in un mondo devastato da una guerra nucleare e oramai governato da robot. Nello stesso istante sopraggiunge un essere umano, Kyle Reese, giovane combattente offertosi volontario su ordine di...Leggi di più

A volte si ringrazia anche chi ci fa del male, perché costringendoci a cambiare strada, ci fa conoscere mondi migliori.

