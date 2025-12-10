Aforismi
Citazione dal film Amadeus di Salieri

La musica del sublime perdono riempiva il teatro, conferendo a tutti i presenti una totale assoluzione. Tramite quel piccolo uomo, Dio riusciva a far giungere a tutti la propria voce irrefrenabilmente, rendendo più amara la mia sconfitta, ad ogni nota.

Dal film

Amadeus
Salieri

Amadeus: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Vienna, 1823: l'ormai anziano Antonio Salieri, dimenticato dal mondo e ricoverato in manicomio, dopo aver tentato il suicidio confessa ad un sacerdote di aver ucciso, o meglio provocato la morte di Mozart, compositore la cui somma grandezza era ormai affermata. Rievoca così le vicende che tra il 1782 (anno dell'arrivo di Mozart a Vienna) e il 1791 (anno della sua morte) lo videro in stretti rapporti con il compositore e confessa i suoi tentativi di condurlo alla rovina, mosso da un'inestinguibile invidia, in un misto tra...

Essere vivi voleva dire respirare aria; respirare aria voleva dire aria aperta.

