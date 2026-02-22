Citazione dal film L'esercito delle 12 Scimmie di Jeffrey Goines

Jeffrey Goines

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sugli agnelli

Commenta

L'esercito delle 12 Scimmie: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Jeffrey Goines (ruolo interpretato da Brad Pitt) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Nel 2035 James Cole è un detenuto che, con la promessa della grazia, viene inviato nel passato per indagare sui fatti che hanno portato all'estinzione del 99% dell'umanità e costretto i sopravvissuti a vivere nel sottosuolo per sfuggire al contagio di un virus letale. I detenuti sono obbligati a salire in superficie con speciali tute ermetiche, correndo il rischio di venire contagiati a loro volta, per raccogliere le prove riguardo alla responsabilità di una tale catastrofe. I capi di queste comunità sotterranee sembrano essere degli...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi