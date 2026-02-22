Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film L'esercito delle 12 Scimmie di Jeffrey Goines

Arny non hai messo l'abito scuro. Ti avevo detto di passare, ma questa è una c. di serata d'onore, ci sono vip, senatori, servizi segreti. Hai fame, Arny? C'è un banchetto da sballo, abbiamo numerosi agnelli morti, mucche morte, maiali morti. Non vuoi approfittare, Arny?

Dal film

L'esercito delle 12 Scimmie
Jeffrey Goines

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

L'esercito delle 12 Scimmie: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Jeffrey Goines (ruolo interpretato da Brad Pitt) e scopri di più sul film:

Frasi del film L'esercito delle 12 Scimmie Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Terry Gilliam L'esercito delle 12 Scimmie su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Nel 2035 James Cole è un detenuto che, con la promessa della grazia, viene inviato nel passato per indagare sui fatti che hanno portato all'estinzione del 99% dell'umanità e costretto i sopravvissuti a vivere nel sottosuolo per sfuggire al contagio di un virus letale. I detenuti sono obbligati a salire in superficie con speciali tute ermetiche, correndo il rischio di venire contagiati a loro volta, per raccogliere le prove riguardo alla responsabilità di una tale catastrofe. I capi di queste comunità sotterranee sembrano essere degli...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Brad Pitt Brad Pitt
Christopher Plummer Christopher Plummer
Bruce Willis Bruce Willis

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Abbiamo due vite. La seconda inizia quando ci rendiamo conto di averne solo una.

Abbiamo due vite. La seconda inizia quando ci rendiamo conto di averne solo una.

Confucio

Confucio

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail