Aforismi
Dialogo dal film Madagascar

Alex, Gloria e Melman: Tanti auguri a te, hai un anno di più... Assomigli ad una scimmia, maaaa puzzi anche di più!

Mason: Ma dico!

Dal film

Madagascar

Questa frase è presente in:

Breve trama del film

[da Wikipedia]
I protagonisti del film sono Alex, un leone, Martin, una zebra maschio, Gloria, un ippopotamo femmina e Melman una giraffa ipocondriaca maschio, quattro animali dello zoo di Central Park a New York, vicini di recinto ed amici inseparabili, poiché il leone è pacifico, ben nutrito a bistecche da parte dei veterinari. Alex è anche al centro dell'attenzione dello zoo, dato che davanti agli umani, in visita al suo recinto, si esibisce ballando ed è la star animale della città, ossia il "Re di New York", come nome d'arte.

Un giorno, nel...

