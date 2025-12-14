Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Transformers 3 di Optimus Prime

Eravamo una razza pacifica, di esseri meccanici intelligenti, ma poi venne la guerra tra gli Autobot, che combattevano per la libertà, e i Decepticon, che sognavano la tirannia. Inferiori per numero e mezzi, la nostra sconfitta era pressoché certa, ma nei giorni finali della guerra una nave Autobot lasciò la battaglia, trasportava un carico segreto, che avrebbe cambiato il destino del nostro pianeta; una missione disperata, un'estrema speranza, una speranza che svanì.

Dal film

Transformers 3
Optimus Prime

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

Transformers 3: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Optimus Prime e scopri di più sul film:

Frasi del film Transformers 3 Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Michael Bay Transformers 3 su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Durante la guerra che condusse alla distruzione di Cybertron e alla sconfitta degli Autobot, una nave aliena chiamata Arca riuscì a lasciare l'orbita del pianeta nei giorni finali della guerra, carica di un'arma segreta che avrebbe rivoluzionato le sorti del conflitto, ma fu attaccata dai Decepticon. Quando lArca si schiantò sulla Luna, sulla Terra era il 1961. Gli americani lanciarono quindi il programma spaziale "Apollo" e i due astronauti Aldrin ed Armstrong trovarono i resti della nave Autobot sulla Luna, con all'interno...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

John Malkovich John Malkovich
John Turturro John Turturro
Frances McDormand Frances McDormand

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Si può ritenere che la meraviglia della vita sia sempre a disposizione di ognuno in tutta la sua pienezza, anche se essa rimane nascosta, profonda, invisibile, decisamente lontana. Tuttavia c'è, e non è né ostile e né ribelle. Se la si chiama con la parola giusta,...

Si può ritenere che la meraviglia della vita sia sempre a disposizione di ognuno in tutta la sua pienezza, anche se essa rimane nascosta, profonda, invisibile, decisamente lontana. Tuttavia c'è, e non è né ostile e né ribelle. Se la si chiama con la parola giusta, con il suo giusto nome, essa arriva. Questa è l'essenza dell'incantesimo, che non crea, bensì chiama.

Franz Kafka

Franz Kafka

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail