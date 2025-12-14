DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Transformers 3 di Optimus Prime
Eravamo una razza pacifica, di esseri meccanici intelligenti, ma poi venne la guerra tra gli Autobot, che combattevano per la libertà, e i Decepticon, che sognavano la tirannia. Inferiori per numero e mezzi, la nostra sconfitta era pressoché certa, ma nei giorni finali della guerra una nave Autobot lasciò la battaglia, trasportava un carico segreto, che avrebbe cambiato il destino del nostro pianeta; una missione disperata, un'estrema speranza, una speranza che svanì.
Optimus Prime
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Durante la guerra che condusse alla distruzione di Cybertron e alla sconfitta degli Autobot, una nave aliena chiamata Arca riuscì a lasciare l'orbita del pianeta nei giorni finali della guerra, carica di un'arma segreta che avrebbe rivoluzionato le sorti del conflitto, ma fu attaccata dai Decepticon. Quando lArca si schiantò sulla Luna, sulla Terra era il 1961. Gli americani lanciarono quindi il programma spaziale "Apollo" e i due astronauti Aldrin ed Armstrong trovarono i resti della nave Autobot sulla Luna, con all'interno...Leggi di più
