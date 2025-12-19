Citazione dal film Thor di Nick Fury

Nick Fury

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulle leggende

Commenta

Thor: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Nick Fury (ruolo interpretato da Samuel L. Jackson) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Nel 965 d.C. il re di Asgard, Odino, intervenne con i suoi guerrieri contro i Giganti di Ghiaccio, intenti a conquistare i Nove Mondi partendo da Midgard, cioè il pianeta Terra, abitato dagli umani. Dopo aver vinto la guerra tra gli Asgardiani e il mondo di Jotunheim, pianeta abitato dai Giganti di Ghiaccio, Odino costrinse alla resa e ad una tregua il loro re, Laufey, privandolo sia dello "Scrigno degli Antichi Inverni", un dispositivo di energia negativa altamente congelante, fonte del suo immenso potere, sia di suo figlio, il...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi