Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Thor di Nick Fury

La leggenda racconta una cosa e la storia un'altra. Ma di tanto in tanto scopriamo qualcosa che appartiene ad entrambe.

Dal film

Thor
Nick Fury

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

Thor: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Nick Fury (ruolo interpretato da Samuel L. Jackson) e scopri di più sul film:

Frasi del film Thor Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Kenneth Branagh Thor su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Nel 965 d.C. il re di Asgard, Odino, intervenne con i suoi guerrieri contro i Giganti di Ghiaccio, intenti a conquistare i Nove Mondi partendo da Midgard, cioè il pianeta Terra, abitato dagli umani. Dopo aver vinto la guerra tra gli Asgardiani e il mondo di Jotunheim, pianeta abitato dai Giganti di Ghiaccio, Odino costrinse alla resa e ad una tregua il loro re, Laufey, privandolo sia dello "Scrigno degli Antichi Inverni", un dispositivo di energia negativa altamente congelante, fonte del suo immenso potere, sia di suo figlio, il...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Chris Hemsworth Chris Hemsworth
Jeremy Renner Jeremy Renner
Idris Elba Idris Elba
Kenneth Branagh Kenneth Branagh
Natalie Portman Natalie Portman
Samuel L. Jackson Samuel L. Jackson
Anthony Hopkins Anthony Hopkins

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Sarei già andato davvero lontano, | Tanto lontano quanto è grande il mondo, | Se non mi trattenessero le stelle | Che hanno legato il mio al tuo destino, | Così che solo in te posso conoscermi. | E la poesia, i sogni, il desiderio, | Tutto mi spinge a te, alla tua natura, | E...

Sarei già andato davvero lontano, Tanto lontano quanto è grande il mondo, Se non mi trattenessero le stelle Che hanno legato il mio al tuo destino, Così che solo in te posso conoscermi. E la poesia, i sogni, il desiderio, Tutto mi spinge a te, alla tua natura, E dalla tua dipende la mia vita.

Johann Wolfgang Goethe

Johann Wolfgang Goethe

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail