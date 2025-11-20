Aforismi
Citazione dal film L'impero del sole di Jamie Graham

Ho imparato una parola nuova, oggi: bomba atomica.

Dal film

L'impero del sole
Jamie Graham

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Jamie "Jim" Graham, figlio di inglesi benestanti trapiantati a Shanghai, vive in una casa lussuosa alla periferia della città con la sua famiglia. Ama giocare a bridge, canta nel coro della chiesa e ha una grandissima passione per gli aeroplani.

Nel 1937 l'esercito giapponese invade la Cina e Shanghai - ma la parte della città abitata dagli occidentali viene occupata solamente nel dicembre del 1941 - e Jamie e la sua famiglia sono costretti a lasciare la loro casa. Durante il grande sfollamento, nel tentativo di recuperare un...Leggi di più

