Ho imparato una parola nuova, oggi: bomba atomica.

Jamie Graham

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulle bombe

Commenta

L'impero del sole: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Jamie Graham e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Jamie "Jim" Graham, figlio di inglesi benestanti trapiantati a Shanghai, vive in una casa lussuosa alla periferia della città con la sua famiglia. Ama giocare a bridge, canta nel coro della chiesa e ha una grandissima passione per gli aeroplani.



Nel 1937 l'esercito giapponese invade la Cina e Shanghai - ma la parte della città abitata dagli occidentali viene occupata solamente nel dicembre del 1941 - e Jamie e la sua famiglia sono costretti a lasciare la loro casa. Durante il grande sfollamento, nel tentativo di recuperare un...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi