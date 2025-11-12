Aforismi
Citazione dal film The Elephant Man di Mary Jane Merrick

"Mai. Oh, Mai. Niente morirà mai. L'acqua scorre. Il vento soffia. La nuvola fugge. Il cuore batte. ...Niente muore."

Dal film

The Elephant Man

[Cit. Alfred Tennyson]

Mary Jane Merrick

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il deforme Joseph Merrick (Joseph è il nome autentico, Merrick risultò infatti erroneamente ribattezzato John nelle prime biografie) viene scoperto dal dottor Frederick Treves durante uno spettacolo di strada gestito dal malvagio Bytes. Merrick presenta numerose deformazioni in gran parte del corpo, soprattutto nel capo per via della sua Sindrome di Proteo, tanto da venire soprannominato L'uomo elefante; per non essere deriso quando cammina in mezzo alla gente comune, Merrick indossa in testa un sacco bucato cucito ad un cappello, in...Leggi di più

David Lynch David Lynch
Anne Bancroft Anne Bancroft
Anthony Hopkins Anthony Hopkins

