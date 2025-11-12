DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film The Elephant Man di Mary Jane Merrick
Mary Jane Merrick
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
The Elephant Man: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Mary Jane Merrick e scopri di più sul film:
Frasi del film The Elephant Man Trama e dati sul film Locandina e poster Film di David Lynch The Elephant Man su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Il deforme Joseph Merrick (Joseph è il nome autentico, Merrick risultò infatti erroneamente ribattezzato John nelle prime biografie) viene scoperto dal dottor Frederick Treves durante uno spettacolo di strada gestito dal malvagio Bytes. Merrick presenta numerose deformazioni in gran parte del corpo, soprattutto nel capo per via della sua Sindrome di Proteo, tanto da venire soprannominato L'uomo elefante; per non essere deriso quando cammina in mezzo alla gente comune, Merrick indossa in testa un sacco bucato cucito ad un cappello, in...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film