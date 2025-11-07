DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Sin City
Jackie Boy: Stai fumando, eh amico?
Dwight: Stai zitto Jackie Boy. Sei morto, non sei che un'allucinazione, quindi sta zitto.
Jackie Boy: Ahhh, la dice lunga sul tuo stato mentale: stai li che senti le voci, stai li con i nervi scossi....stai li che fumi eheh! Lo sai anche tuuuuuu: nessuno smette mai sul serio... salta fuori il fumatore quando le cose non vanno. E per te le cose non vanno proprio, no.
Dwight: Io sto bene tu stai zitto.
Jackie Boy: ...guarda guarda laaaaa. Oh! Le puttane ti hanno inguaiato! Cosa fai quando finisci la benzina, chiami il carro attrezzi? Sei un gonzo con le pupe! Non arriverai mai ai pozzi eheheh.
Dwight: Sta zitto. Ce la faccio.
Jackie Boy: Non direi, se non tieni d'occhio la strada. OCCHIO! [Dwight schiva all'ultimo una macchina, accorgendosi di stare andando contromano. Nel frattempo per la brusca sterzata, la testa di Jackie Boy si appoggia alla spalla destra di Dwight.]
Jackie Boy: Oh, che bellezza: sembra uno di quei film coi due amici nemici.
Dwight: STAI ZITTO!
Jackie Boy: Eheh! Eheh!
[Da dietro la macchina due lampeggianti di una moto della polizia si accendono.]
Jackie Boy: Oh! Sei fregato amico! È finita... hai fallito...
Dwight: Stavolta non riesco a dirgli di stare zitto... Stronzo è stronzo... morto è morto... parlare parla, ma è un'allucinazione... ciò non toglie che il bastardo abbia assolutamente ragione.
