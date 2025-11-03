Aforismi
Citazione dal film Collateral di Vincent

[Riferito ai genitori] Ti proiettano addosso i loro difetti, quello che non gli piace di se stessi, della loro vita, di tutto e poi se la prendono con te.

Dal film

Collateral
Vincent

Collateral: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Vincent (ruolo interpretato da Tom Cruise) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Los Angeles. Max, un autista di taxi, dopo aver accompagnato il procuratore distrettuale Annie e aver fissato un appuntamento con lei, viene ingaggiato da un passeggero di nome Vincent affinché lo porti in giro tutta la notte in cambio di un lauto compenso.

Max all'inizio accetta ma dopo aver scoperto che Vincent è un sicario,ingaggiato con il compito di uccidere nell'arco della notte cinque testimoni collegati ad un'inchiesta su un gruppo di narcotrafficanti, viene preso in ostaggio dal killer e diventa involontariamente suo...Leggi di più

