Aforismi
Citazione dal film Lord of War di Yuri Orlov

Qualcuno dice che il male trionfa perché non si fa nulla per impedirlo. La verità è che il male trionfa comunque.

Dal film

Lord of War
Yuri Orlov

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il giovane Yuri e la sua famiglia arrivano negli USA come emigrati dall'Ucraina. La sua famiglia si finge ebrea per ricevere condizioni immigratorie migliori. Si stabiliscono nella periferia di New York, nella cosiddetta Little Odessa di Brooklyn. Riescono a mandare avanti un ristorante, che considerano un investimento sicuro, "visto che la gente avrà sempre la necessità di mangiare". Un giorno, Yuri assiste ad un fallito omicidio nel quale un boss della Mafia russa riesce a sopravvivere e ad eliminare i suoi inetti esecutori, per...Leggi di più

