Citazione dal film Lord of War di Yuri Orlov
Yuri Orlov
Lord of War: approfondimenti
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Il giovane Yuri e la sua famiglia arrivano negli USA come emigrati dall'Ucraina. La sua famiglia si finge ebrea per ricevere condizioni immigratorie migliori. Si stabiliscono nella periferia di New York, nella cosiddetta Little Odessa di Brooklyn. Riescono a mandare avanti un ristorante, che considerano un investimento sicuro, "visto che la gente avrà sempre la necessità di mangiare". Un giorno, Yuri assiste ad un fallito omicidio nel quale un boss della Mafia russa riesce a sopravvivere e ad eliminare i suoi inetti esecutori, per...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film