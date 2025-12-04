A un tratto vedrò una persona davanti a me e da quel momento saprò che tutto, tutto andrà bene.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Noi siamo infinito di Sam
Sam
Commenta
Noi siamo infinito: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Sam (ruolo interpretato da Emma Watson) e scopri di più sul film:
Frasi del film Noi siamo infinito Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Stephen Chbosky Noi siamo infinito su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Charlie è nervoso per l'inizio del suo primo anno di scuola superiore. Lui, infatti, è estremamente introverso e timido, e il primo giorno parla solo con il suo insegnante di letteratura, il signor Anderson, ma non volendo far preoccupare i suoi genitori, non dice loro quanto isolato si senta.
Charlie, però, dopo poco, fa amicizia con due studenti dell'ultimo anno, la bella Sam e il suo fratellastro Patrick. Charlie va con loro al ballo della scuola e viene poi invitato ad una festa a casa di un loro amico. Alla festa, Charlie...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film