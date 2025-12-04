Aforismi
Citazione dal film Noi siamo infinito di Sam

A un tratto vedrò una persona davanti a me e da quel momento saprò che tutto, tutto andrà bene.

Dal film

Noi siamo infinito
Sam

Noi siamo infinito: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Sam (ruolo interpretato da Emma Watson) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Charlie è nervoso per l'inizio del suo primo anno di scuola superiore. Lui, infatti, è estremamente introverso e timido, e il primo giorno parla solo con il suo insegnante di letteratura, il signor Anderson, ma non volendo far preoccupare i suoi genitori, non dice loro quanto isolato si senta.

Charlie, però, dopo poco, fa amicizia con due studenti dell'ultimo anno, la bella Sam e il suo fratellastro Patrick. Charlie va con loro al ballo della scuola e viene poi invitato ad una festa a casa di un loro amico. Alla festa, Charlie...Leggi di più

Trailer del film Noi siamo infinito

È bello avere sempre qualcuno che ti ascolta. Ne parlavo appunto oggi con il muro.

